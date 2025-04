Inter niente tifosi di Roma e Lazio a Milano La decisione

Interni, ha disposto uno stop di tre turni ai tifosi di Roma e Lazio per le partite in trasferta. A questa decisione si aggiunge che dalla prossima stagione le gare a rischio non si giocheranno in orari serali. STOP – A margine degli scontri a Roma prima del derby della Capitale di domenica sera, il Viminale ha adottato una misura “drastica” nei confronti dei tifosi di Roma e Lazio. Il Viminale ha poi spiegato alla FIGC che a partire dalla prossima stagione non sarà consentito alle due squadre Romane di giocare in orario serale partite ad alto rischio. Per i disordini prima del derby di Roma, sono stati anche arrestati tre ultrà della Lazio e 3 della Roma.Stop a Roma e Lazio! Inter Interessata a metàTRASFERTE – A questa notizia, Interessa relativamente anche l’Inter. Inter-news.it - Inter, niente tifosi di Roma e Lazio a Milano! La decisione Leggi su Inter-news.it Nelle ultime ore, il Ministero deglini, ha disposto uno stop di tre turni aidiper le partite in trasferta. A questasi aggiunge che dalla prossima stagione le gare a rischio non si giocheranno in orari serali. STOP – A margine degli scontri aprima del derby della Capitale di domenica sera, il Viminale ha adottato una misura “drastica” nei confronti deidi. Il Viminale ha poi spiegato alla FIGC che a partire dalla prossima stagione non sarà consentito alle due squadrene di giocare in orario serale partite ad alto rischio. Per i disordini prima del derby di, sono stati anche arrestati tre ultrà dellae 3 della.Stop aessata a metàTRASFERTE – A questa notizia,essa relativamente anche l’

