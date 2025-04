Notizieaudaci.it - Mattarella ricoverato al Santo Spirito per impianto pacemaker

Il presidente della Repubblica Sergioè statomartedì 15 aprile all’ospedale romanoper l’di un. La situazione non desta quindi preoccupazione. Prima del ricovero programmato ha ricevuto il Primo Ministro del MontenegroSi tratta di un intervento programmato, tanto che il Capo dello Stato ha svolto durante la giornata le normali attività, fino all’incontro nel tardo pomeriggio al Quirinale con il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spaji?. Era presente all’incontro il vice Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Lo si legge in una nota del Quirinale. La situazione non desta quindi preoccupazione. I rilievi sulla legge MorandiRicovero che arriva nel giorno in cuiha espresso i suoi rilievi sulla legge Morandi con una lettera piena di osservazioni al testo di legge approvato dal Parlamento.