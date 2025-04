Roma treno Champions perso La condanna degli scontri diretti

Roma ha riassunto perfettamente l’anima di questa stagione (e delle precedenti): un pareggio che vale l’imbattibilità numero 16, ma anche un’altra occasione mancata per dimostrare di poter fare il salto di qualità. Una squadra che si aggrappa ai colpi di genio di Matias Soulé e alle parate di un sempre più decisivo Mile Svilar, ma che crolla davanti alle sue fragilità ogni volta che il palcoscenico si fa importante.Il dato è impietoso: tra i cinque pareggi ottenuti nella lunga striscia positiva, spiccano quelli contro Milan, Bologna, Napoli, Juventus e Lazio. Esattamente le partite che la Roma avrebbe dovuto vincere per dare un senso concreto alla rincorsa Champions. E invece, ha sempre mancato lo spunto, l’ultima accelerazione, la scintilla per lasciare davvero il segno. Sololaroma.it - Roma, treno Champions perso? La condanna degli scontri diretti Leggi su Sololaroma.it Nel grigio pomeriggio del derby capitolino, laha riassunto perfettamente l’anima di questa stagione (e delle precedenti): un pareggio che vale l’imbattibilità numero 16, ma anche un’altra occasione mancata per dimostrare di poter fare il salto di qualità. Una squadra che si aggrappa ai colpi di genio di Matias Soulé e alle parate di un sempre più decisivo Mile Svilar, ma che crolla davanti alle sue fragilità ogni volta che il palcoscenico si fa importante.Il dato è impietoso: tra i cinque pareggi ottenuti nella lunga striscia positiva, spiccano quelli contro Milan, Bologna, Napoli, Juventus e Lazio. Esattamente le partite che laavrebbe dovuto vincere per dare un senso concreto alla rincorsa. E invece, ha sempre mancato lo spunto, l’ultima accelerazione, la scintilla per lasciare davvero il segno.

Potrebbe interessarti anche:

Disagi sull’Alta Velocità Roma-Napoli, ritardi fino a 90 minuti per un treno guasto

La circolazione ferroviaria sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma sta subendo forti rallentamenti a causa di un guasto a un treno tra le stazioni di San Giovanni e Ceccano. Lo rende noto ...

Bloccato un treno a Roma per salvare un gatto sui binari

Roma, 16 marzo 2025 – Un salvataggio insolito quello avvenuto nella serata del 15 marzo in via Marsala, nei pressi della stazione ferroviaria. Intorno alle 21.30, la sala operativa del comando dei ...

Cento turisti da Roma Tiburtina a Terni con il treno di San Valentino: “Un successo inaspettato”

Successo social travolgente per la prossima iniziativa organizzata dall'associazione ‘Porto di Narni, approdo d’Europa' volta alla promozione della città di Terni. Si parla del cosiddetto Treno di ...

INTER, NAPOLI E IL TRENO EUROPEO: DENTRO LA 32ª. Milan, senza coppe a giugno sacrificati Theo e Tomori?. CATTIVO CITTADINO di Gianni Barone / IL PARMA HA PERSO IL TREND, MA NON ANCORA IL TRENO. La Roma è costata ai Friedkin più di un miliardo: Champions e nuovo stadio per salvare l’investimento. Napoli-Milan, forfait dell’ultim’ora: giocatore ricoverato per appendicite. Roma, metro A ferma tra Ottaviano e Battistini: malore sul treno alla stazione Cornelia. Attivati i bus sostit. Ne parlano su altre fonti

Riporta calciomercato.com: Ranieri lascia il derby da imbattuto ma la Roma saluta il treno Champions - Finisce senza derby persi l`avventura di Claudio Ranieri da allenatore della Roma. Il tecnico di Testaccio strappa un pareggio tutto sommato prezioso, non tanto.

Riporta msn.com: LA GAZZETTA | Roma, vittoria di carattere. Ora la Champions non è più un miraggio - Il treno europeo è stato ... Di più, oggi la Roma è in piena corsa per la Champions, a-4 dal Bologna quarto. E i sardi? Resta il rammarico di aver perso una partita dove hanno subito pochi ...

msn.com comunica: Lazio-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Gran parte delle speranze Champions per Lazio e Roma passa per il Derby della Capitale di domenica. Alle 20:45 all`Olimpico i biancocelesti, che all`andata avevano.