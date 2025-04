Mattarella ricoverato in ospedale per intervento ultime notizie sul Presidente della Repubblica

Mattarella in ospedale ricoverato: cos'è successo al Presidente della RepubblicaNotizia dell'ultimissimo minuto che desta forte apprensione: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato presso l'ospedale Santo Spirito di Roma nella serata di martedì 15 aprile 2025. Secondo quanto diffuso da RTL 102.5, il Capo dello Stato avrebbe accusato un malore di natura cardiaca.Dalla zona del rione Borgo, a due passi dal Vaticano, si rincorrono voci sulle condizioni di salute del Presidente Mattarella. In realtà, si tratta di un ricovero già programmato per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato, per l'impianto di un pacemaker, che non desta alcuna preoccupazione. Il Quirinale, inoltre, ha spiegato che Mattarella oggi ha lavorato ricevendo anche il primo ministro del Montenegro, Milojko Spaji?. Tvpertutti.it - Mattarella ricoverato in ospedale per intervento: ultime notizie sul Presidente della Repubblica Leggi su Tvpertutti.it Sergioin: cos'è successo alNotizia dell'ultimissimo minuto che desta forte apprensione: ilSergioè statopresso l'Santo Spirito di Roma nella serata di martedì 15 aprile 2025. Secondo quanto diffuso da RTL 102.5, il Capo dello Stato avrebbe accusato un malore di natura cardiaca.Dalla zona del rione Borgo, a due passi dal Vaticano, si rincorrono voci sulle condizioni di salute del. In realtà, si tratta di un ricovero già programmato per sottoporsi a unchirurgico programmato, per l'impianto di un pacemaker, che non desta alcuna preoccupazione. Il Quirinale, inoltre, ha spiegato cheoggi ha lavorato ricevendo anche il primo ministro del Montenegro, Milojko Spaji?.

Mattarella ricoverato all’ospedale Santo Spirito per impianto pacemaker

(Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma. —[email protected] (Web Info)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricoverato per problemi cardiaci all’ospedale Santo Spirito di Roma

Sergio Mattarella è stato ricoverato a Roma presso l'ospedale Santo Spirito per problemi cardiaci a seguito di un malore Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato presso ...

Mattarella ricoverato in ospedale: “Intervento programmato per l’impianto di un pacemaker”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato la sera del 15 aprile all’ospedale romano Santo Spirito per l’impianto di un pacemaker. Dal Quirinale hanno fatto sapere che si ...

