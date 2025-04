Ucraina Zelensky a Witkoff Non discuta dei nostri territori con la Russia

Durante un incontro a Odessa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la posizione di Kyiv sul tema dei territori occupati, rispondendo alle recenti parole dell'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, che aveva menzionato le cinque regioni ucraine nel quadro di un possibile accordo di pace. Zelensky ha sottolineato che «Il popolo ucraino può prendere decisioni riguardanti i territori del nostro Paese» e ha ricordato come su questo punto esista una «linea rossa» invalicabile. Zelensky: «Stanno parlando di questioni che vanno oltre la loro competenza» Il presidente ha inoltre precisato che «Per quanto riguarda i territori, l'Ucraina è uno Stato sovrano. E tutti i territori appartengono allo Stato ucraino.

Ucraina, Zelensky risponde a Witkoff: “Nostri territori sono linea rossa”

“L’Ucraina è uno Stato sovrano e tutti i territori appartengono allo Stato unitario dell’Ucraina. Pertanto, ancora una volta, solo il popolo ucraino può parlare dei territori del nostro Stato. E ...

Ucraina, domani i colloqui. Usa: ok Kiev a elezioni. Witkoff: «Per Zelensky è il momento di un accordo»

«Shuttle diplomacy», più o meno ?la navetta della diplomazia?. Domani in Arabia Saudita cominceranno i negoziati sul cessate il fuoco. Ci saranno le tre delegazioni di...

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua ...

Zelensky risponde a Witkoff: "Non cederemo mai i territori occupati ai russi" - Media: la maggior parte delle munizioni d'artiglieria delle forze russe arriva dalla Nordcorea. Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Witkoff: «L'accordo con Putin ruota intorno a 5 territori». La risposta di Zelensky: «Non discuta con Mosca dei nostri territori». Ucraina, Zelensky a Witkoff: «Non discuta dei nostri territori con la Russia». Ucraina, Zelensky avverte Witkoff: "Tutti i nostri territori sono linea rossa". Ma Mosca: “Kiev rinunci alla Nato e alle regioni perse”. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Rutte da Zelensky: su colloqui a guida Trump non facili. Strage Sumy, media: "Gli Usa non hanno firmato la condanna del G7" | Rutte a Odessa con Zelensky: "Sostegno Nato incrollabile". Ne parlano su altre fonti

