Sinner, allarme Alcaraz nel ranking: così Carlos può tornare numero uno.

(Adnkronos) – Janniktorna ad allenarsi, ma deve difendersi dall’assalto aldi. Oggi, martedì 15 aprile, il tennista azzurro potràin campo al Montecarlo Country Club, essendo decaduto domenica scorsa il divieto di scendere allenarsi in strutture federali (sia italiane che estere). Obiettivo deluno del mondo è ritrovare forma e confidenza con la racchetta in vista degli Internazionali d’Italia, in programma a Roma dal 7 al 18 maggio.è sicuro di rientrare in campo in testa alAtp, e dovrà cercare di andare il più avanti possibile per difendersi dall’assalto di, che vincendo il Masters 1000 di Montecarlo ha superato Alexander Zverev al secondo posto e ora punta dritto al primato di Jannik. Il sorpasso dello spagnolo sull’azzurro potrebbe arrivare proprio dopo gli Internazionali, ma con quali combinazioni? Peruno del mondo, e buttare giùdal trono delAtp già dopo gli Internazionali,avrà bisogno di una stagione sulla terra quasi perfetta.