Diabete di Tipo 2 il nuovo volto della cura tra farmaci e accesso equo

Diabete di Tipo 2 rappresenta una delle principali priorità sanitarie nel nostro Paese, sia per la crescente incidenza che per l’elevato impatto in termini di complicanze e costi assistenziali. Negli ultimi anni, l’arrivo di farmaci innovativi ha modificato profondamente le prospettive di cura, rendendo centrale il tema dell’accesso equo e tempestivo alle terapie. In questo contesto, si inseriscono due ambiti di riforma: la semplificazione burocratica delle procedure prescrittive e la riorganizzazione della distribuzione dei farmaci, che ne ha avvicinato l’erogazione ai cittadini attraverso le farmacie territoriali. Ne parla Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia. “In Italia – afferma – la frammentazione dell’assistenza nella presa in carico del Diabete di Tipo 2 rimane una criticità che ostacola una gestione realmente integrata e personalizzata. Unlimitednews.it - Diabete di Tipo 2, il nuovo volto della cura tra farmaci e accesso equo Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Ildi2 rappresenta una delle principali priorità sanitarie nel nostro Paese, sia per la crescente incidenza che per l’elevato impatto in termini di complicanze e costi assistenziali. Negli ultimi anni, l’arrivo diinnovativi ha modificato profondamente le prospettive di, rendendo centrale il tema dell’e tempestivo alle terapie. In questo contesto, si inseriscono due ambiti di riforma: la semplificazione burocratica delle procedure prescrittive e la riorganizzazionedistribuzione dei, che ne ha avvicinato l’erogazione ai cittadini attraverso lee territoriali. Ne parla Raffaella Buzzetti, PresidenteSocietà Italiana di Diabetologia. “In Italia – afferma – la frammentazione dell’assistenza nella presa in carico deldi2 rimane una criticità che ostacola una gestione realmente integrata e personalizzata.

Potrebbe interessarti anche:

Diabete tipo 2, semaglutide per via orale riduce attacchi cuore e ictus: lo studio

(Adnkronos) – Iperglicemia, aumento di peso e persino la voglia di alcool. L'antidiabete dimagrante semaglutide ha recentemente attirato l'attenzione per la sua efficacia su questi fronti diversi. ...

Diabete tipo 2, semaglutide per via orale riduce attacchi cuore e ictus: lo studio

(Adnkronos) – Iperglicemia, aumento di peso e persino la voglia di alcool. L'antidiabete dimagrante semaglutide ha recentemente attirato l'attenzione per la sua efficacia su questi fronti diversi. Un ...

Diabete di tipo 2, una dieta ricca di grassi altera la barriera intestinale: lo studio Unipd-Vimm

Il diabete di tipo 2 è una delle principali emergenze sanitarie globali, con oltre mezzo miliardo di persone affette in tutto il mondo e circa 4 milioni in Italia. L'obesità è uno dei principali ...

Diabete di Tipo 2, il nuovo volto della cura tra farmaci e accesso equo. Diabete di Tipo 2, il nuovo volto della cura tra farmaci e accesso equo. . Diabete tipo 2: la forza muscolare riduce il rischio di soffrirne, anche in soggetti predisposti geneticamente. Diabete tipo 2 in aumento. Investire in salute è cruciale. Tirzepatide diventa rimborsabile. Diabete 2, Aifa approva la rimborsabilità di tirzepatide. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Diabete di Tipo 2, il nuovo volto della cura tra farmaci e accesso equo - ROMA (ITALPRESS) – Il Diabete di Tipo 2 rappresenta una delle principali priorità sanitarie nel nostro Paese, sia per la crescente incidenza che per l’elevato impatto in termini di complicanze e costi ...

Riporta doctor33.it: Diabete di tipo 2, Tirzepatide a confronto con dulaglutide nel controllo glicemico - Nei pazienti con diabete di tipo 2 non adeguatamente aumentare la dose di dulaglutide non è altrettanto efficace rispetto al cambio terapeutico con tirzepatide ...

doctor33.it comunica: Diabete 2 dopo COVID-19, nessun aumento di rischio in coorte ad alta copertura vaccinale - L'infezione da SARS-CoV-2 non ha determinato un aumento del rischio di diabete di tipo 2 di nuova insorgenza in una coorte con alta copertura vaccinale e dosi di richiamo ...