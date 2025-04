Leak rivela le prime immagini del remake di The Elder Scrolls 4 Oblivion

(Adnkronos) – Le prime immagini del tanto atteso remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion sono emerse da una fuga di screenshot e dettagli provenienti dal sito web dello sviluppatore Virtuos. Questa anticipazione giunge in un contesto di crescente attesa per una rielaborazione del celebre titolo Bethesda, un'aspettativa alimentata da numerose indiscrezioni di settore.

Leak rivela le prime immagini del remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion

(Adnkronos) – Le prime immagini del tanto atteso remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion sono emerse da una fuga di screenshot e dettagli provenienti dal sito web dello sviluppatore Virtuos.

