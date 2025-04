Fiuggi in scenal La leggenda di Chiara

Fiuggi non perdere lo spettacolo teatrale " La leggenda di Chiara" testo e regia: Luca Simonelli.Prendendo spunto dai suoi “fioretti”, La leggenda di Chiara racconta la storia di Santa Chiara come una leggenda popolare, animata da. Frosinonetoday.it - Fiuggi, in scenal "La leggenda di Chiara" Leggi su Frosinonetoday.it Giovedì 24 Aprile, alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale dinon perdere lo spettacolo teatrale " Ladi" testo e regia: Luca Simonelli.Prendendo spunto dai suoi “fioretti”, Ladiracconta la storia di Santacome unapopolare, animata da.

Fiuggi, in scenal "La leggenda di Chiara". La sfida del Teatro per riportare Fiuggi al centro della Cultura. Fiuggi, Tutto pronto per la rassegna teatrale “Stracci&Canovacci”. Ne parlano su altre fonti