Morto sul lavoro a Poviglio due condanne e un patteggiamento

Poviglio (Reggio Emilia), 15 aprile 2025 - Due condanne a due anni e quattro mesi di reclusione e un patteggiamento con ugual sentenza, al processo con rito abbreviato, oltre a tre rinvii a giudizio al processo di primo grado per un infortunio mortale avvenuto nell’ottobre di cinque anni fa a Poviglio, costato la vita a un elettricista di 62 anni, Mario Ferrari, che abitava a Cadelbosco Sopra. La vittima era precipitata da nove metri d’altezza mentre eseguiva lavori all’interno di un capannone della Platform Basket di Poviglio, nella zona industriale del paese. Ferrari, quella mattina, stava installando dei cavi su una piattaforma mobile, quando venne travolto dal carroponte manovrato indebitamente da un altro operaio. Proprio questo operaio stato condannato con rito abbreviato, per aver azionato il macchinario senza verificare la presenza di altri lavoratori in quota. Ilrestodelcarlino.it - Morto sul lavoro a Poviglio, due condanne e un patteggiamento Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Reggio Emilia), 15 aprile 2025 - Duea due anni e quattro mesi di reclusione e uncon ugual sentenza, al processo con rito abbreviato, oltre a tre rinvii a giudizio al processo di primo grado per un infortunio mortale avvenuto nell’ottobre di cinque anni fa a, costato la vita a un elettricista di 62 anni, Mario Ferrari, che abitava a Cadelbosco Sopra. La vittima era precipitata da nove metri d’altezza mentre eseguiva lavori all’interno di un capannone della Platform Basket di, nella zona industriale del paese. Ferrari, quella mattina, stava installando dei cavi su una piattaforma mobile, quando venne travolto dal carroponte manovrato indebitamente da un altro operaio. Proprio questo operaio stato condannato con rito abbreviato, per aver azionato il macchinario senza verificare la presenza di altri lavoratori in quota.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente choc in tangenziale, tir prende in pieno il cantiere con operai a lavoro: un morto, feriti

È successo tutto in pochi secondi, all’alba del 10 aprile, intorno alle 5.30, sulla tangenziale di Bologna, nei pressi dell’uscita 3 San Giovanni. Un operaio di 60 anni, Francesco D’Alò, originario ...

Affari tuoi, il pompiere Mimmo rinuncia al numero della figlia e perde soldi poi ricorda il collega morto sul lavoro

La puntata di Affari tuoi trasmessa lunedì 3 marzo. Ha giocato Mimmo, pompiere dalla Puglia. Si è affidato prima al numero di un collega morto sul lavoro, poi a quello della figlia. Purtroppo non ci ...

Bologna, furgone travolge operai al lavoro in tangenziale: un morto e due feriti nel cantiere

Un furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 6 . Il...

Morto sul lavoro a Poviglio, due condanne e un patteggiamento. Incendio in un’abitazione a Poviglio: morto un uomo di 90 anni, in ospedale la moglie. VIDEO. «La moglie urlava: “C’è mio marito dentro”. Ma le fiamme erano ovunque». Poviglio, casa a fuoco: muore tra le fiamme. Casa in fiamme nel Reggiano, 90enne muore intrappolato: invalido, non è riuscito a fuggire. Muore intrappolato nell’incendio in casa, intossicata una donna. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da reggionline.com: Poviglio, morì travolto dal carroponte: due condanne con rito abbreviato - POVIGLIO (Reggio Emilia) – Due condanne con rito abbreviato a due anni e quattro mesi, un patteggiamento, sempre a due anni e quattro mesi e tre rinvii a giudizio: è la decisione presa dal giudice del ...