Antonella Viola rifiuta la candidatura in Veneto per amore della scienza

scienza e la cultura scientifica del Paese credo che per me sia necessario rinunciare a quest'offerta, seppur importante: vi ringrazio ma davvero che non fa per me". Con un messaggio postato sul suo profilo Facebook, Antonella Viola, nota biologa e professoressa corteggiata dal Pd per le regionali in Veneto scioglie i dubbi e rinuncia alla proposta di candidarsi. "Mi sono voluta prendere un momento di silenzio, nel fine settimana, per prendere una decisione sulla proposta arrivata dalla colazione del centro sinistra - prosegue Viola sui social - e sono ovviamente onorata per questa proposta". Molti miei amici, dice la scienziata, l'avevano consigliato di accettare subito, mentre "la mia prima reazione è stata quella di dire non sono assolutamente capace di fare una cosa del genere", forse - ammette - "perchè condizionata da questioni culturali".

