Per promuovere lettura e cultura Colacem porta la biblioteca in azienda per il personale e famiglie

promuovere la lettura e la cultura tra i dipendenti e collaboratori della propria azienda. Un progetto che trasforma anche il luogo di lavoro rendendolo più vicino ai lavoratori e in grado di dare nuovi stimoli senza ricorrere alla solita overdose di tecnologia e social. Tutto questo è il. Perugiatoday.it - Per promuovere lettura e cultura Colacem porta la biblioteca in azienda per il personale e famiglie Leggi su Perugiatoday.it lae latra i dipendenti e collaboratori della propria. Un progetto che trasforma anche il luogo di lavoro rendendolo più vicino ai lavoratori e in grado di dare nuovi stimoli senza ricorrere alla solita overdose di tecnologia e social. Tutto questo è il.

