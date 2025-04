Mattarella ricoverato in ospedale il malore avuto ultime notizie sul Presidente della Repubblica

Mattarella in ospedale ricoverato: cos'è successo al Presidente della RepubblicaNotizia dell'ultimissimo minuto che desta forte apprensione: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarebbe stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto riportato da RTL 102.5, il Capo dello Stato avrebbe accusato un malore di natura cardiaca.Dalla zona del rione Borgo, a due passi dal Vaticano, si rincorrono voci sulle condizioni di salute del Presidente Mattarella, ma al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale dal Quirinale. Le informazioni restano frammentarie, ma il clima è di crescente preoccupazione.Le autorità non si sono ancora pronunciate e la notizia resta in attesa di una smentita o conferma da fonti istituzionali.IN AGGIORNAMENTO Tvpertutti.it - Mattarella ricoverato in ospedale, il malore avuto: ultime notizie sul Presidente della Repubblica Leggi su Tvpertutti.it Sergioin: cos'è successo alNotizia dell'ultimissimo minuto che desta forte apprensione: ilSergiosarebbe statod'urgenza presso l'Santo Spirito di Roma. Secondo quanto riportato da RTL 102.5, il Capo dello Stato avrebbe accusato undi natura cardiaca.Dalla zona del rione Borgo, a due passi dal Vaticano, si rincorrono voci sulle condizioni di salute del, ma al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale dal Quirinale. Le informazioni restano frammentarie, ma il clima è di crescente preoccupazione.Le autorità non si sono ancora pronunciate e la notizia resta in attesa di una smentita o conferma da fonti istituzionali.IN AGGIORNAMENTO

Mattarella ricoverato all’ospedale Santo Spirito per impianto pacemaker

Mattarella ricoverato in ospedale: “Intervento programmato per l’impianto di un pacemaker”

