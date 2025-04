Sabatini infiamma la lotta scudetto Se il Napoli vuole superare l’Inter deve fare questo

Sabatini ha detto la sua sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli: le dichiarazioni del dirigente sul duelloLex dirigente dell’Inter, fra le tante, Walter Sabatini, ha rilasciato una intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole sulla sfida scudetto tra nerazzurri e Napoli.LE PAROLE – «Il Napoli non può permettersi di non vincere tutte le partite, deve vincerle tutte per non avere alcun rammarico. La storia ci racconta di situazioni tipo il Milan che andò a perdere a Verona tanti anni e consegnò lo scudetto al Napoli. Son tranquillo perchè Conte mette un’attenzione abnorme nelle cose e la trasferisce alla squadra. Ieri l’Empoli ha giocato una gara intensa perchè sapeva di poter perdere, ha giocato in maniera tranquilla andando ad attaccare alto il Napoli». Internews24.com - Sabatini infiamma la lotta scudetto: «Se il Napoli vuole superare l’Inter deve fare questo» Leggi su Internews24.com di RedazioneWalterha detto la sua sullatra Inter e: le dichiarazioni del dirigente sul duelloLex dirigente del, fra le tante, Walter, ha rilasciato una intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. Le sue parole sulla sfidatra nerazzurri e.LE PAROLE – «Ilnon può permettersi di non vincere tutte le partite,vincerle tutte per non avere alcun rammarico. La storia ci racconta di situazioni tipo il Milan che andò a perdere a Verona tanti anni e consegnò loal. Son tranquillo perchè Conte mette un’attenzione abnorme nelle cose e la trasferisce alla squadra. Ieri l’Empoli ha giocato una gara intensa perchè sapeva di poter perdere, ha giocato in maniera tranquilla andando ad attaccare alto il».

