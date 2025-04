80 studenti della Veneziano Novelli conseguono la certificazione linguistica Cambridge

studenti della Veneziano-Novelli hanno conseguito, oggi pomeriggio, la certificazione linguistica in lingua inglese Cambridge. A conclusione dei corsi extracurricolari di potenziamento linguistico, tenuti dalle docenti esperte di lingua inglese della scuola, Zaira Di Mitri, Mariella Ferraro e Marilena Vitrano, rivolti ad alunni delle classi quinta primaria e di tutte le classi delle medie, gli studenti hanno sostenuto le prove per i livelli Pre A1 Startes, A1 Movers, A2 Flyers e A2 KET, corrispondenti agli analoghi livelli del quadro comune europeo di riferimento.Già lo scorso gennaio, un primo gruppo di 17 alunni di terza media aveva sostenuto gli esami A2 Flyers nella sede dell'International House di Palermo, con risultati più che soddisfacenti.La prova di oggi si è svolta nel plesso Veneziano alla presenza degli esaminatori madrelingua del centro linguistico certificatore International House.

