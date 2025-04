Pellegrini e il caso Sinner gaffe sui social sbaglia a scrivere in latino

Pellegrini e il caso Jannik Sinner, nuovo capitolo. Le parole dell’ex nuotatrice sulla squalifica del tennista azzurro continuano a far discutere, con l’olimpionica che ha intrapreso una serie di discussioni social con i tanti utenti che la stanno criticando sui suoi profili ufficiali. Tra richieste di scuse pubbliche e accuse di malafede, l’olimpionica si sta difendendo rispondendo a tutti o quasi, ma cadendo anche in qualche ‘gaffe’. In risposta all’ennesimo commento che la invitava ad ammettere l’erroneità sostanziale delle sue dichiarazioni, Pellegrini ha risposto: “Non si può paragonare un’intervista data a voce in 20 minuti. Con solo 1 domanda su questo caso con un editoriale fatto ad ok”. Ed è stato proprio l’uso, errato, dell’espressione ‘ad ok’ a generare l’ilarità e le prese in giro del web. .com - Pellegrini e il caso Sinner, gaffe sui social: sbaglia a scrivere in latino Leggi su .com (Adnkronos) – Federicae ilJannik, nuovo capitolo. Le parole dell’ex nuotatrice sulla squalifica del tennista azzurro continuano a far discutere, con l’olimpionica che ha intrapreso una serie di discussionicon i tanti utenti che la stanno criticando sui suoi profili ufficiali. Tra richieste di scuse pubbliche e accuse di malafede, l’olimpionica si sta difendendo rispondendo a tutti o quasi, ma cadendo anche in qualche ‘’. In risposta all’ennesimo commento che la invitava ad ammettere l’erroneità sostanziale delle sue dichiarazioni,ha risposto: “Non si può paragonare un’intervista data a voce in 20 minuti. Con solo 1 domanda su questocon un editoriale fatto ad ok”. Ed è stato proprio l’uso, errato, dell’espressione ‘ad ok’ a generare l’ilarità e le prese in giro del web.

