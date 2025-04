Ilnapolista.it - Caso scommesse, Renzi contro Abodi: «Porti soldi al mondo dello sport invece di fare commenti da bar»

Leggi su Ilnapolista.it

Ilcontinua a far parlare di sé. Stavolta non per l’emergere di ulteriori (e sconcertanti) dettagli, bensì per lo sfogo del leader di Italia Viva, Matteo, nei confronti del Ministro per loe i Giovani, Andrea. Quest’ultimo nelle scorse ore aveva richiesto l’esclusione dalla Nazionale dei calciatori coinvolti nello scandalo. Un’idea che – evidentemente – non è piaciuta all’ex Presidente del Consiglio, il quale su Facebook ha risposto così.Le parole del Ministrosulcalcio«Via dalla Nazionale chi ha scommesso. La maglia azzurra deve essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione.