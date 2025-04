Mattarella ricoverato intervento programmato per impianto di un pacemaker

Mattarella è stato ricoverato in serata all'ospedale romano Santo Spirito per un intervento programmato per l'impianto di un pacemaker che non desta alcuna preoccupazione. Lo riferiscono dal Quirinale, dove si spiega che il capo dello Stato oggi ha lavorato come di consueto, ricevendo anche il presidente del Montenegro, Milojko Spaji?. All'incontro avvenuto oggi al Colle, come spiegato in una nota, era presente anche il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Quando ha accolto il suo ospite nelle scorse ore, Mattarella ha ricordato la sua recente visita a Podgorica, mentre il premier montenegrino lo ha ringraziato per essere colui che aiuta il Montenegro a "schiudersi" in sempre più profonde relazioni con l'Italia e oltre. Leggi su Liberoquotidiano.it Il presidente della Repubblica Sergioè statoin serata all'ospedale romano Santo Spirito per unper l'di unche non desta alcuna preoccupazione. Lo riferiscono dal Quirinale, dove si spiega che il capo dello Stato oggi ha lavorato come di consueto, ricevendo anche il presidente del Montenegro, Milojko Spaji?. All'incontro avvenuto oggi al Colle, come spiegato in una nota, era presente anche il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Quando ha accolto il suo ospite nelle scorse ore,ha ricordato la sua recente visita a Podgorica, mentre il premier montenegrino lo ha ringraziato per essere colui che aiuta il Montenegro a "schiudersi" in sempre più profonde relazioni con l'Italia e oltre.

