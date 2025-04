Scontri derby Lazio Roma arrestati 6 ultrà al vaglio della Digos le posizioni di altri tifosi anche stranieri

arrestati tre ultras della Lazio e tre della Roma che hanno partecipato ai violenti Scontri avvenuti nelle ore precedenti all’inizio del derby capitolino (Lazio-Roma). Ventiquattro poliziotti feriti, diversi esercizi commerciali con vetrine infrante, numerosi veicoli sia privati che di servizio danneggiati: questo il bilancio delle violenze. Tutto è iniziato alle ore 17,30, quando un gruppo di 500 ultras della Roma, da piazza Mancini, ha cercato di raggiungere Ponte Milvio dove si erano ritrovati i tifosi laziali.Scontri al derby capitolino, 6 ultras arrestatiSotto attacco i contingenti degli agenti a sbarramento della strada. A quel punto circa 1000 ultrà della Lazio, che a loro volta si stavano muovendo verso lo stadio Olimpico, richiamati dal movimento dei Romanisti, hanno fatto marcia indietro e cercato lo scontro con i tifosi giallorossi. Secoloditalia.it - Scontri derby Lazio-Roma: arrestati 6 ultrà, al vaglio della Digos le posizioni di altri tifosi, anche stranieri Leggi su Secoloditalia.it Si è conclusa con sei fermi la guerriglia tra ultras e polizia di domenica a piazzale Clodio nelle vicinanza dello stadio Olimpico.tre ultrase treche hanno partecipato ai violentiavvenuti nelle ore precedenti all’inizio delcapitolino (). Ventiquattro poliziotti feriti, diversi esercizi commerciali con vetrine infrante, numerosi veicoli sia privati che di servizio danneggiati: questo il bilancio delle violenze. Tutto è iniziato alle ore 17,30, quando un gruppo di 500 ultras, da piazza Mancini, ha cercato di raggiungere Ponte Milvio dove si erano ritrovati ilaziali.alcapitolino, 6 ultrasSotto attacco i contingenti degli agenti a sbarramentostrada. A quel punto circa 1000, che a loro volta si stavano muovendo verso lo stadio Olimpico, richiamati dal movimento deinisti, hanno fatto marcia indietro e cercato lo scontro con igiallorossi.

Potrebbe interessarti anche:

Calcio: scontri pre-derby Lazio-Roma, feriti 13 agenti

Roma, 13 apr. (LaPresse) – È di 13 agenti feriti da bottiglie e sassi il bilancio degli scontri tra tifoserie e polizia, nella zona di Ponte Milvio, in piazza Cardinal Consalvi, a Roma prima del ...

Scontri prima del derby Lazio-Roma, arrestati sei ultrà

Roma, 15 aprile 2025 – Tre tifosi della Lazio e tre della Roma sono stati arrestati dalla polizia per aver preso parte ai violenti scontri prima del derby cella capitale, disputatosi domenica ...

Scontri derby: stop trasferte per 3 giornate a tifosi Roma e Lazio

Milano, 15 apr. (LaPresse) – In seguito agli scontri e le violenze di domenica scorsa in occasione del derby, il ministero dell’Interno ha comunicato alla Figc di aver disposto il divieto di ...

Sblocca Romagnoli, risponde Soulé: il derby tra Lazio e Roma finisce 1-1. Scontri prima del derby Lazio-Roma,altri 6 ultra arrestati. Derby Lazio-Roma, una guerriglia pianificata. Un arresto per gli scontri ultrà. Disordini al derby Lazio-Roma con 24 poliziotti feriti: arrestati sei tifosi. Derby Lazio-Roma, altri sei ultras arrestati per disordini. Scontri derby Lazio-Roma: arrestati 6 ultrà, al vaglio della Digos le posizioni di altri tifosi, anche stranieri. Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: Scontri prima del derby: trasferte vietate ai tifosi di Roma e Lazio fino a fine stagione - I fermati dopo il derby fra Roma e Lazio apparterrebbero ai gruppi "Roma Violenta", "Quadraro", "Insurrezione" e "Ultras Lazio" ...

corrieredellosport.it riferisce: Scontri derby, stop di 3 giornate alle trasferte per i tifosi Roma e Lazio - La decisione del Viminale dopo gli incidenti dentro e fuori lo stadio Olimpico per la stracittadina della Capitale ...

Lo riporta msn.com: Scontri al derby, stop di tre giornate alle trasferte dei tifosi di Roma e Lazio - AGI - Uno stop di tre giornate alle trasferte in calendario dei tifosi di Roma e Lazio è stato deciso dal Viminale dopo gli scontri del derby di domenica. Non solo, ma per la stagione 2025-26 non sarà ...