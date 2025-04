Linkiesta.it - Perché Mattarella è ricoverato all’Ospedale Santo Spirito di Roma

Sergioè statodiper un intervento programmato al cuore: l’impianto di un pacemaker. Non si è trattato di un’urgenza né di una complicazione improvvisa. Era tutto previsto, ma è normale che qualsiasi tipo di ricovero dell’ottantatreenne presidente della Repubblica diventi una notizia.è entrato in ospedale in serata, senza clamore, come si conviene al suo stile. La notizia è stata confermata in serata dal Quirinale, che ha diffuso una comunicazione essenziale: l’intervento era pianificato, il presidente «sta bene». Nel corso della giornata,ha regolarmente svolto le sue funzioni istituzionali, ricevendo anche il presidente del Montenegro. L’impianto di un pacemaker è una procedura comune per pazienti con disturbi del ritmo cardiaco, in particolare nei casi di bradicardia.