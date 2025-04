Quotidiano.net - Il presidente Mattarella ricoverato per l’impianto di un pacemaker. Quirinale: “Intervento programmato”

Roma, 15 aprile 2025 - Ildella Repubblica, Sergioè statoquesta sera per unche non desta alcuna preoccupazione. Lo si è appreso al. Il capo dello Stato si trova presso l'ospedale romano Santo Spirito per l'impianto di unnon complicato tanto cheha svolto durante la giornata le normali attività, fino all'incontro nel tardo pomeriggio alcon il premier del Montenegro, Milojko Spaji?. IlSergiosaluta il Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ed una rappresentanza della Polizia di Stato, in occasione del 173° anniversario della sua costituzione ala Roma, 11 aprile 2025. ANSA/ Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK Le reazioni "Forza, torna presto.