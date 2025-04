Serie A e caso scommesse niente Nazionale per i calciatori indagati

niente Nazionale per i calciatori coinvolti nel caso scommesse? La provocazione, lanciata dall’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini nei giorni scorsi, sta trovando diverse sponde nel mondo politico. L’apertura di un nuovo filone dell’inchiesta scommesse da parte della procura di Milano, con una dozzina di calciatori che giocano o hanno militato in Serie A, sta sconvolgendo ancora una volta il calcio italiano. Proprio come accaduto nel 2023, quando il centrocampista della Fiorentina, al tempo alla Juventus, Nicolò Fagioli e quello del Newcastle, all’epoca al Milan, Sandro Tonali furono squalificati dai campi per, rispettivamente, 12 e 10 mesi, il dibattito pubblico sta investendo anche la Nazionale italiana. Sarebbe giusto per il ct Spalletti convocare calciatori indagati per calcioscommesse? Premessa la condizione fondamentale, base dello stato di diritto, della presunzione di innocenza, oggi ha risposto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi: “Credo che, così come ci ha dimostrato con pragmatismo e senso dei valori Spalletti, la maglia azzurra sia un onore. Leggi su .com (Adnkronos) –per icoinvolti nel? La provocazione, lanciata dall’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini nei giorni scorsi, sta trovando diverse sponde nel mondo politico. L’apertura di un nuovo filone dell’inchiestada parte della procura di Milano, con una dozzina diche giocano o hanno militato inA, sta sconvolgendo ancora una volta il calcio italiano. Proprio come accaduto nel 2023, quando il centrocampista della Fiorentina, al tempo alla Juventus, Nicolò Fagioli e quello del Newcastle, all’epoca al Milan, Sandro Tonali furono squalificati dai campi per, rispettivamente, 12 e 10 mesi, il dibattito pubblico sta investendo anche laitaliana. Sarebbe giusto per il ct Spalletti convocareper calcio? Premessa la condizione fondamentale, base dello stato di diritto, della presunzione di innocenza, oggi ha risposto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi: “Credo che, così come ci ha dimostrato con pragmatismo e senso dei valori Spalletti, la maglia azzurra sia un onore.

