Sorpresa dei big della finanza Usa nessuno oggi osa attaccare Trump Dazi La bufera passerà E sperano tutti nella deregulation bancaria

tutti, quasi nessuno dei grandi banchieri e finanzieri americani se l’è presa pubblicamente con Donald Trump e l’altalena dei Dazi. Forse non trovando il coraggio o semplicemente per non spaventare ulteriormente la clientela peggiorando le cose. Ma negli ultimi giorni quasi tutti nelle call con gli analisti finanziari per presentare i risultati del primo trimestre 2025 (con numeri record), pur ammettendo che le incertezze sul commercio internazionale pesano, hanno cercato di fare capire come anche in questa situazione loro abbiano l’opportunità di fare ugualmente soldi. Tanto è che nessuna delle grandi banche e istituzioni finanziarie nell’occasione ha cambiato le proprie previsioni sul risultato di fine anno rispetto a quelle date a gennaio. Leggi su Open.online Nonostante la tempesta che ha fatto salire i mercati sull’ottovolante facendo perdere non pochi soldi a, quasidei grandi banchieri e finanzieri americani se l’è presa pubblicamente con Donalde l’altalena dei. Forse non trovando il coraggio o semplicemente per non spaventare ulteriormente la clientela peggiorando le cose. Ma negli ultimi giorni quasinelle call con gli analisti finanziari per presentare i risultati del primo trimestre 2025 (con numeri record), pur ammettendo che le incertezze sul commercio internazionale pesano, hanno cercato di fare capire come anche in questa situazione loro abbiano l’opportunità di fare ugualmente soldi. Tanto è che nessuna delle grandi banche e istituzioni finanziarie nell’occasione ha cambiato le proprie previsioni sul risultato di fine anno rispetto a quelle date a gennaio.

Sorpresa dei big della finanza Usa, nessuno oggi osa attaccare Trump. Dazi? «La bufera passerà». E sperano tutti nella deregulation bancaria. Trump: «Presto le tariffe sui farmaci, ce li produrremo da soli». Borse, Wall Street chiude in rialzo. La diretta da Wall Street | Le Borse Usa volano, Nasdaq +12,2%: Trump annuncia una pausa di 90 giorni per i dazi. "È un grande momento per comprare!". Trump e quel post sospetto prima di cambiare idea sui dazi. Borsa: dopo la settimana di Trump, occhi su Fed, Bce e big tech. Dazi, ecco perché l’Europa sospende le tariffe contro gli Usa di Donald Trump. E cosa succede ai rapporti con la Cina. Ne parlano su altre fonti

Segnala informazione.it: La grande finanza Usa fiuta la recessione e abbandona Trump: «I dazi? Mai visto niente di simile, intaccati i risparmi di milioni di persone» - Nel giorno in cui hanno presentato i conti, gli uomini più potenti della finanza globale hanno ricordato ancora una volta a Donald Trump che ha tra le mani il futuro degli americani. Da un lato Larry ...

Come scrive wired.it: Dazi Usa sulle Borse, i disastrosi effetti sui listini e sulle big tech - Dopo l'annuncio del presidente Trump lo scorso 2 aprile, le principali borse mondiali e le big tech hanno registrato giornate di perdite significative. Cosa ci dicono i dati ...

Riporta corriere.it: Dalla finanza a Big Tech, chi sono i ceo Usa che scaricano Trump sui dazi - Molti imprenditori americani finora hanno preferito esprimere i loro timore e le loro perplessità sulla strategia di Trump a porte chiuse, temendo ritorsioni. Chi ha criticato pubblicamente la «guerra ...