Meloni può per quello che le sarà possibile, fare da facilitatore per quanto riguarda questa trattativa sui dazi". Il governo - la posizione è riassunta dal ministro per gli Affari europei, coesione e Pnrr Tommaso Foti - attende con trepidazione l'incontro che la premier avrà giovedì nello studio Ovale della Casa Bianca con Donald Trump. La linea è "quella del buonsenso, che il governo italiano ha sempre tenuto, non inseguendo gli ultrà di Parigi o di Bruxelles che parlano di bazooka, di contro dazi, di guerre commerciali", ha osservato il vicepremier Matteo Salvini. "Meloni dovrà lavorare per convincere Trump a continuare la trattativa con l'Europa. Non va a trattare per l'Italia contro l'Europa, va a sostenere posizioni che sono europee, in contatto sempre con Ursula von der Leyen", ha spiegato anche l'altro vicepremier Antonio Tajani. Agi.it - Meloni da Trump per facilitare il dialogo Usa-Ue Leggi su Agi.it AGI - "Giorgiapuò per quello che le sarà possibile, fare da facilitatore per quanto riguarda questa trattativa sui dazi". Il governo - la posizione è riassunta dal ministro per gli Affari europei, coesione e Pnrr Tommaso Foti - attende con trepidazione l'incontro che la premier avrà giovedì nello studio Ovale della Casa Bianca con Donald. La linea è "quella del buonsenso, che il governo italiano ha sempre tenuto, non inseguendo gli ultrà di Parigi o di Bruxelles che parlano di bazooka, di contro dazi, di guerre commerciali", ha osservato il vicepremier Matteo Salvini. "dovrà lavorare per convincerea continuare la trattativa con l'Europa. Non va a trattare per l'Italia contro l'Europa, va a sostenere posizioni che sono europee, in contatto sempre con Ursula von der Leyen", ha spiegato anche l'altro vicepremier Antonio Tajani.

