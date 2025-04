Torino morì per esalazioni emesse dal frigorifero a processo i manager di una multinazionale

Torino, morì per esalazioni emesse dal frigorifero: a processo i manager di una multinazionale

(Adnkronos) – Nel 2020 morì a 46 anni dopo aver inalato sostanze tossiche emesse dal frigorifero che si era incendiato. Ora in tribunale a Torino si apre il processo penale per la morte di Eliana ...

Torino, morì per i fumi del frigorifero: imputati due manager della multinazionale LG

Era il 27 giugno 2020 quando i fumi dell’incendio scaturito per un guasto al frigorifero provocarono la morte l’insegnante 46enne Eliana Rozio nel suo appartamento di Beinasco, in provincia di ...

