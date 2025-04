Bayern Monaco il ds Eberl Non importa come dobbiamo rimontare l’Inter

Eberl del Bayern Monaco lancia l’avvertimento all’Inter di Simone Inzaghi: le dichiarazioniEberl ha parlato della sfida tra Inter e Bayern Monaco, valevole per i quarti di Champions League. Le dichiarazioni in una intervista a Sport:CARATTERE – «Ai quarti di finale di Champions League contano sempre il carattere e la mentalità. L’importante è andare avanti, il come non deve essere per forza bello. Domani dobbiamo rimontare, quindi ci vuole carattere, ma questa squadra ce l’ha. Per questo abbiamo una chance».LA GARA – «Siamo fiduciosi e vogliamo andare avanti. La squadra è focalizzata su questa partita importantissima. Tutti sanno che sarà complicato, ma abbiamo l’ottimismo per poter vincere anche fuori casa. Dire che non serve per forza un miracolo lo trovo positivo, ma proprio per questo dobbiamo offrire una grande prestazione». Internews24.com - Bayern Monaco, il ds Eberl: «Non importa come, dobbiamo rimontare l’Inter» Leggi su Internews24.com di Redazionedellancia l’avvertimento aldi Simone Inzaghi: le dichiarazioniha parlato della sfida tra Inter e, valevole per i quarti di Champions League. Le dichiarazioni in una intervista a Sport:CARATTERE – «Ai quarti di finale di Champions League contano sempre il carattere e la mentalità. L’nte è andare avanti, ilnon deve essere per forza bello. Domani, quindi ci vuole carattere, ma questa squadra ce l’ha. Per questo abbiamo una chance».LA GARA – «Siamo fiduciosi e vogliamo andare avanti. La squadra è focalizzata su questa partitantissima. Tutti sanno che sarà complicato, ma abbiamo l’ottimismo per poter vincere anche fuori casa. Dire che non serve per forza un miracolo lo trovo positivo, ma proprio per questooffrire una grande prestazione».

