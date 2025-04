Omicidio Cella Maurizio Cecere Mia sorella può averla uccisa

Omicidio di Nada Cella, la segretaria del commercialista Marco Soracco uccisa nel 1996 a Chiavari (Genova), ancora oggi senza una soluzione. Al dibattimento in corso nel capoluogo ligure contro Annalucia Cecere, imputata per il delitto, oggi è stato sentito il fratello Maurizio, il quale, parlando fuori dall'aula con i giornalisti, ha ammesso: "Mia sorella può avere ucciso. Se viene contraddetta diventa di una cattiveria impressionante. Se Nada quel giorno le ha risposto male, magari ha cominciato a colpirla". Una testiomonianza, questa, che ora può spostare la tesi dell'accusa, secondo cui il killer avrebbe ucciso per un raptus di gelosia. In aula, l'uomo però ha detto altre cose, confermando solamente che la sorella è una donna irascibile.

Maurizio Massè resta in cella per l'omicidio di Michele Della Malva: il caso passa a Milano

Resta in cella Maurizio Massè, il 59enne fermato sabato per l'omicidio di Michele Della Malva in concorso con la 49enne Adilma Pereira Carneiro, che aveva sposato la vittima in seconde nozze. La ...

Omicidio di Nada Cella, un processo dopo 30 anni grazie a un bottone: “Omertà nelle nuove indagini”

Il delitto di Chiavari riaperto dopo nuove indagini, assente in aula l’imputata Anna Lucia Cecere. Primi scontri sulle intercettazioni, il capo della Mobile: “Abnorme difficoltà a trovare ...

Oggi è frate ‘Non ricordo’, ma sull’omicidio di Nada Cella svelò i segreti dei Soracco

Teste al processo, padre Lorenzo Zamperin dice di aver perso la memoria, ma per la procura i suoi verbali incastrano Anna Lucia Cecere. Nel 1996, lui e i suoi confratelli decisero di non parlare al ...

