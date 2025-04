Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma intervento programmato di impianto di pacemaker

Presidente è in "condizioni stabili ma necessario monitoraggio costante", non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali e la notizia è in aggiornamento Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato presso l'ospedale Santo Sp Ilgiornaleditalia.it - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, intervento programmato di impianto di pacemaker Leggi su Ilgiornaleditalia.it Fonti vicine al Quirinale affermano che ilè in "condizioni stabili ma necessario monitoraggio costante", non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali e la notizia è in aggiornamento Ilè statopresso l'ospedaleSp

