Lotta scudetto l’annuncio sull’Inter spiazza il Napoli Inzaghi gongola

In seguito ad alcuni passi falsi, ilè riuscito a trasmettere un segnale importante contro l’Empoli. Gli azzurri hanno conquistato una vittoria molto importante per 3-0, lasciando tutti soddisfatti della prestazione.Con questo successo ilcontinua a inseguire l’Inter capolista, distante 3 punti. Tuttavia, malgrado il successo ottenuto nella giornata di ieri, i partenopei risultano ancora svantaggiati nel testa a testa verso lo, come sottolineato da un annuncio che risultante.“Sono convinto che l’Inter perderà pochi punti”: le parole gelano ilRicky Buscaglia, telecronista di DAZN, ha sottolineato il vantaggio della Beneamata nel cammino verso la conquista delloin un intervento a Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo. Sono tanti i punti a favore dei nerazzurri, sebbene nulla sia ancora definito e ci siano tante possibilità di ribaltare i pronostici, che danno ilcome sfavorita e “obbligata” a dare il massimo sperando in condizioni favorevoli.