Beni confiscati alla camorra il Prefetto di Benevento riunisce il tavolo di coordinamento

Beni sottratti alla criminalità organizzata. Coinvolti Comuni, Regione, Università, forze dell'ordine e terzo settore Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha presieduto questo pomeriggio il tavolo di coordinamento per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Coinvolti Comuni, Regione, Università, forze dell'ordine e terzo settore.

