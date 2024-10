Gli etruschi fra noi Tombaroli tanti soldi e mille tradimenti

(Di domenica 6 ottobre 2024) C’era una volta (e c’è ancora, per quanto sepolto) in un posto “vero“ che è la Val di Cornia un tesoro che dorme sottoterra, testimonianza di una civiltà – quella etrusca – che da queste parti, nel triangolo di terra tra Lazio, Umbria e Toscana ha creato ricchezza e prosperità. Fatto di vasi, bronzetti, buccheri, monili e chissà che altro. Alcuni finiti laddove dovrebbero stare a crear memoria, nei musei, altri avvolti in carta di giornale a svelarsi in polverosi scantinati, contesi tra bande di. A gonfiar portafogli, a ingrassare patrimoni. Dall’Italia all’America. Torna a casa lo scrittore Sacha Naspini, nella sua Maremma, a raccontare qual è il vero curriculum di alcuni dei pezzi più rappresentativi di quel mondo, oggi diventati oggetti da museo. (Quotidiano)