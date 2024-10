Donna ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il ritrovamento del corpo di una Donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il ritrovamento del corpo di unada ieri, 5 ottobre,, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovatain undi Foiano della Chiana (Leggo)

Donna ritrovata morta in un campo e con la testa fracassata, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino - Per il ritrovamento del corpo di una Donna scomparsa da ieri nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana (Arezzo)... (Leggo)

Donna trovata morta nelle campagne di Foiano della Chiana: ipotesi omicidio - Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Una Donna di 72 anni è stata trovata morta nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre nelle campagne di Foiano della Chiana. Psicoterapeuta originaria di Roma, viveva immersa nel verde della ValdiChiana. . A costatarne la morte il personale ... (Lortica)

Italia, donna trovata morta in casa: sul corpo ferite - Resta ancora ignota l’identità della vittima, mentre gli investigatori proseguono con le indagini per determinare cosa sia accaduto nell’appartamento della donna. Sul corpo dell’anziana sarebbero state riscontrate alcune ferite di cui le autorità non hanno ancora chiarito la natura. . È stata ... (Thesocialpost)

Israele, attacco con coltello a Be’er Sheva: “Uccisa una donna e ferite altre 10 persone”. Morto il responsabile - Ha provocato un morto e dieci feriti l’attacco con coltello avvenuto nel pomeriggio di domenica alla stazione centrale degli autobus di Be’er Sheva, in Israele, dove un uomo ha colpito i passanti con ...(ilfattoquotidiano)

Mamma morta, il dolore di amici e famiglia: "Era davvero instancabile, viveva per il suo bambino. Una donna meravigliosa" - La giovane gestiva il centro estetico Bodynice vicino alla parrucchiera Stefania: "Ci siamo salutate venerdì a fine turno, era allegra come sempre. Come farò?" ...(ilrestodelcarlino)