Diretta MotoGp Giappone la gara live Bagnaia è a -15 da Martin

(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – Torna laoggi con il GP del2024, 16esima prova del mondiale 2024, in programma alle 7 sul circuito di Motegi. Ladella Moto3 parte alle 4, poi c'è la Moto2 alle 5.15 e laalle 7. Dopo aver ottenuto una strepitosa pole, la prima nella massima cilindrata, Pedro Acosta ieri ha gettato via la vittoria a quattro giri dal traguardo, mentre era in testa allaSprint. Sarebbe stato il quadro perfetto da inserire nella cornice. Una KTM poteva spezzare l'egemonia Ducati. Invece è arrivata l'ennesima tripletta delle Rosse. La scivolata del rookie spagnolo ha rotto l'incantesimo, portando Francescosul primo gradino del podio, seguito da Enea Bastianini e Marc Marquez, con Jorgequarto. In classificasale a 372 punti, maha ridotto il distacco a -15, mentre Bastianini è a -72 e Marc Marquez a -77. (Sport.quotidiano)