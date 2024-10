Cambio di look per il Lagastrello : "Nuovo punto di sosta panoramico" (Di domenica 6 ottobre 2024) Si presenta nel Nuovo look il Lagastrello aperto ai turisti: l’intervento del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ha migliorato la fruibilità turistica della località appenninica. Sul lago Paludi e diga artificiale (che segna il confine tra Toscana ed Emilia), il Parco è intervenuto con un investimento di 81.000 euro sull’area forestale e nei sentieri che circondano lo stesso bacino, intervento concordato con Enel, proprietaria dei terreni. "Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare escursionisti e turisti sull’importanza della gestione sostenibile delle nostre risorse naturali – spiega il direttore del Parco nazionale, Giuseppe Vignali –. Un contributo alla promozione di un turismo responsabile e sostenibile, in linea con gli obiettivi del Parco e Riserva Mab Unesco". (Di domenica 6 ottobre 2024) Si presenta nelilaperto ai turisti: l’intervento del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ha migliorato la fruibilità turistica della località appenninica. Sul lago Paludi e diga artificiale (che segna il confine tra Toscana ed Emilia), il Parco è intervenuto con un investimento di 81.000 euro sull’area forestale e nei sentieri che circondano lo stesso bacino, intervento concordato con Enel, proprietaria dei terreni. "Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare escursionisti e turisti sull’importanza della gestione sostenibile delle nostre risorse naturali – spiega il direttore del Parco nazionale, Giuseppe Vignali –. Un contributo alla promozione di un turismo responsabile e sostenibile, in linea con gli obiettivi del Parco e Riserva Mab Unesco". (Ilrestodelcarlino)

