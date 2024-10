VIDEO MotoGP il duello entusiasmante tra Bastianini e Marquez nella Sprint a Motegi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Francesco Bagnaia ha vinto laRace del Gran Premio del Giappone a: un successo prezioso per recuperare 6 punti nel Mondiale a Jorge Martin e presentandosi alla gara lunga con uno svantaggio di 15. Fondamentale per il successo è stata anche la caduta di Pedro Acosta, che era al comando ed è scivolato mentre aveva allungato e aveva messo in fila le Ducati. Negli ultimi giri però a tenere banco è stato il bellissimotra Eneae Marc. Sorpassi e controsorpassi, con la Bestia che ha tenuto duro, ha stretto i denti ed è riuscito a tenere dietrocon un grandissimo controsorpasso e con una guida impeccabile durante l’ultimo giro. Una resistenza e una seconda posizione per Enea che acquisisce ancora più valore, visto che nel finale di gara stava ricominciando a piovere e sappiamo come sul bagnatotrovi la sua tazza di tè.