Serie C Girone B disastro Milan Futuro | perde in casa contro la Pianese | CLASSIFICA

(Di sabato 5 ottobre 2024) E’ una caduta libera che sembra senza fine quella del, oggi sconfitto indalla(che prima della gara aveva gli stessi punti) e ora penultimo incon 6 punti dopo 8 gare, con quattro sconfitte. La squadra di Bonera fa fatica a produrre gioco e, in più, in avanti pare di una pochezza imbarazzante, anche se oggi la sostituzione obbligata di Liberali dopo pochi minuti ha portato conseguenze evidenti. Si, perchè anche gli episodi girano storti, visto che dopo soli 5 minuti i rossoneri restano in dieci uomini per l’espulsione (fallo da ultimo uomo) di Coubis, la qual cosa costringe mister Bonera al cambio obbligato per riequilibrare la difesa. Laprende coraggio poco alla volta e a metà ripresa trova il vantaggio con Mastropietro con un tiro dal limite dell’area.