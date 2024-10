Savino Del Bene-Cuneo La sfida promette scintille

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’edizione numero 80 del campionato femminile di A1 prende il via con l’anticipo di stasera alle 20.30 a Palazzo Wanny con la partita fra laDelScandicci e la Honda Olivero. Una, questa, che vedrà di fronte la squadra vicecampione d’Italia in carica e quella che chiuse la scorsa stagione al tredicesimo posto in classifica e la retrocessione in A2. La formazione piemontese è però risalita nella massima serie dopo aver rilevato il titolo del Casalmaggiore avendo quest’ultimo rinunciato alla iscrizione in A1.