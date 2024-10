Ponte Mammolo | Pitone Reale trovato sul marciapiede interviene la Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il serpente di un metro è stato recuperato dalle Guardie zoofile e posto sotto sequestro in quanto specie protetta. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, una pattuglia dellaè intervenuta in via Rivisondoli, nella zona di, a Roma, in seguito a una segnalazione riguardante la presenza di un serpente su un. Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino hanno prontamente messo in sicurezza l’area, tutelando sia i passanti che l’animale stesso, nell’attesa dell’arrivo del personale specializzato delle Guardie zoofile, immediatamente allertate. Il serpente, identificato come undi circa un metro di lunghezza, è stato recuperato dalle Guardie zoofile e posto sotto sequestro, trattandosi di una specie protetta. Al momento, il serpente è stato affidato a un centro idoneo per la sua custodia.