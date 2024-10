Parigi-Tours settanta chilometri tra cotés e sterrati ma Philipsen e Pedersen incombono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ultimi spiccioli di stagione ciclistica all’orizzonte. Siamo vicinissimi all’ultimo grande appuntamento del 2024, il Giro di Lombardia, e gli appuntamenti di questi giorni faranno da preparazione per la Classica delle foglie morte, dominata da Tadej Pogacar negli ultimi tre anni. Una delle gare che si presenta come ‘riscaldamento’ è la. Che negli ultimi anni forse ha perso un minimo di importanza, lei che voleva prendersi lo scettro di grande classica francese e strapparlo dalle mani della-Roubaix. Impresa per nulla riuscita, che spesso è stata teatro nel finale di volate di gruppo seppur negli ultimi anni si è cercato di mischiare le carte in tavola. E anche in questo 2024 si proverà a fare lo stesso.