Brutte notizie per Bagnaia | l’annuncio di Marquez è devastante

(Di sabato 5 ottobre 2024)per, il pilota piemontese si gioca tutto nelle prossime cinque gare: il distacco da Martin è ancora colmabile. Da Mandalika, in Indonesia, a Motegi, in Giappone. Si deciderà probabilmente in Estremo Oriente il Mondiale ’24 della MotoGp, che il prossimo 17 novembre, a Valencia, incoronerà il nuovo campione. Prima di far ritorno in Europa per l’ultima gara, tuttavia, i giochi potrebbero essere già fatti, visto che nei prossimi 40 giorni andranno in scena ben quattro Gp e non è da escludere che uno tra Peccoe Jorge Martin prenda il sopravvento sull’altro. Tra i due, infatti, il distacco è minimo, con lo spagnolo della Pramac avanti di 21 punti., pilota della Ducati: sarà testa a testa con Martin per il Mondiale – Il Veggente (Ansa)Sì, ormai per il titolo è una corsa a due. (ilveggente)