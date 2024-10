Stadio Milan Beppe Sala | lavoro positivo con le società Le parole

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 4 ottobre 2024): proseguono le conversazioni con il sindacoper loGiuseppe Meazza. Il punto della situazione Prosegue la telenovela sulla questione. Nonostante l’inizio dei primi lavori per la costruzioni di un impianto di proprietà a San Donato, proseguono i dialoghi delper San Siro. Lo rivela lo stesso sindaco di, intervistato dalla stampa durante le celebrazioni del 163esimo anniversario della Polizia Locale. Il primo cittadino ha sottolineato i numerosi incontri effettuati con i due club. Incontri da cui sono emersi alcuni progressi postivi anche sepreferisce rimanere cauto e non esprimere eccessivo ottimismo sulla situazione.: proseguono i dialoghi conper rimanere a San Siro? Il punto View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily