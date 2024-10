Serie C Girone A cade in casa l’Atalanta U23 sotto i colpi della Giana Erminio il Renate passa Lecco | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si fa sorprendere inu23 e il blitz lo fa lache vince con merito alla luce di un primo tempo strepitoso che chiude sullo 0-2 grazie alle reti di Trombetta al 16mo e Struckel al 43mo. Il ritorno dei padroni di, nel secondo tempo, denota carattere ma non basta, anche perchè, sei minuti dopo avere accorciato le distanze con Tornaghi al minuto 50, i nerazzurri restano in dieci uomini per il doppio giallo a carico di De Nipoti e la sua conseguente espulsione. Vano lo sforzo finale dei bergamaschi, anzi è Lamesta, su rigore alll’89mo a fissare il risultato sul definitivo 1-3.