Rai il famoso dispetto alla moglie

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ci ha fatto una testa così Elly Schlein, spiegandoci che questa Rai non si poteva proprio votare. Perché «odorava» troppo di destra, chissà poi dove la vede davvero, una specie di Istituto Luce che il Partito Democratico (autore della riforma che ha introdotto questo sistema di voto) proprio non poteva digerire. Perché il fascismo, perché Mussolini, perché sticazzi. E mentre si parlava addosso a ogni occasione, Elly non si rendeva conto del gioco di prestigio che Giorgia Meloni e Giuseppe Conte avevano provato in solitaria e a sua insaputa. Intenta ad affermare la sua diversità, nel nome di quel «No» che sembra l'unica nota del ritornello progressista anti Giorgia, ha rinunciato a una poltrona nel Cda della Rai che le spettava di diritto, proprio per portare dentro viale Mazzini il principale partito di opposizione al governo.