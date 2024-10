Napoli McTominay inamovibile | il dato ufficiale spiega il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In casa, in attesa della sfida contro il Como di questa sera, bisogna registrare unsu Scott. Dopo aver conquistato il primato in solitaria con la vittoria di domenica scorsa contro il Monza di Alessandro Nesta, ilè pronto per scendere di nuovo in campo. Questa sera, infatti, gli azzurri giocheranno l’ultimo turno di campionato prima della sosta di ottobre dedicata ai vari impegni delle nazionali. Il, dunque, giocherà questa sera contro un’altra squadra lombarda, visto che questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà il Como di Cesc Fabregas. Al netto dei favori pronostici, Antonio Conte si fida per nulla del team comasco. Il tecnico pugliese, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida, ha infatti ribadito tutte le difficoltà di questa gara contro i ‘Lariani’.