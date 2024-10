Jakala apre i nuovi uffici nel Distrito 22@ di Barcellona

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024), azienda leader in Europa specializzata in dati, AI ed esperienze personalizzate, ha inaugurato i suoinel quartiere dell’innovazione di22@. Questa inaugurazione segna una tappa importante nell’espansione dell’azienda nella regione, rafforzando la sua presenza nella Penisola iberica e consolidando la sua attività in una delle zone più dinamiche della città catalana. “La scelta del22@ non è casuale. Quest’area si è affermata come epicentro dell’innovazione tecnologica a, il che la rende un ambiente perfetto per un’azienda come”, ha spiegato Luis Ferrándiz, presidente diin Iberia & Latam e professore alla IESE Business School. Fondata nel 2000 a Milano da Matteo de Brabant,è leader nella trasformazione digitale. Attualmente opera in più di 30 Paesi e ha un team di oltre 3.000 dipendenti.