‘Il narcos La storia di Raffaele Imperiale’ | De Crescenzo e Montanino presentano il loro nuovo libro edito da Paper First

(Di venerdì 4 ottobre 2024) LadiImperiale da Scampia a Dubai, dal contante alle criptovalute fino al mercato globale della cocaina: una finestra sulla criminalità organizzata del futuro, che agisce prevalentemente tramite il denaro che riesce a ‘drogare’ anche i mercati. Quella che raccontiamo è la vita rocambolesca e spericolata delche ha dominato per trent’anni il traffico della cocaina tra l’Europa e il Sudamerica. Si chiamaImperiale, per ottenere sconti di pena ha consegnato allo Stato nel 2016 due quadri di Van Gogh e nel 2023 un’isola al largo di Dubai per poi pentirsi e cominciare a collaborare con la giustizia. Ha fatto affari con i maggiori trafficanti del mondo, ha commerciato con le FARC boliviane e ha gestito una fabbrica di coca in Brasile: il giro di affari movimentato da lui e dai suoi soci è stato valutato dalla DEA più o meno 23 miliardi di dollari.