Dalla Real Sociedad alla Stella Rossa Arnautovic è cambiato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La prestazione di Markocon lasi può paragonare a quella dello scorso anno con la. Un paragone che restituisce un giocatore molto diverso.CHAMPIONSCHAMPIONS –è una fonte di discussione inesauribile nel mondo Inter. Dopo la sua prestazione contro laperò va sottolineato un fatto. E cioè la differenza nella capacità dell’austriaco di stare in campo rispetto a un anno fa. Le critiche al suo rendimento infatti tendono ad esserci a prescindere. Però da anno ad anno il giocatore si è presentato in modo diverso., le differenze a distanza di un anno con la maglia dell’Inter DEBUTTO DISASTROSO – Anche nella scorsa stagione il debutto da titolare diera stato in Champions League, nella trasferta con la. Ma la prestazione offerta era stata totalmente differente.