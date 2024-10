Carrarese Calabro richiama la squadra | Attenti agli errori che ci sono costati cari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La trasferta a Frosinone si prospetta come un’altra ad alto coefficiente di difficoltà per la. E ne è ben consapevole il tecnico Antonioche ha sottolineato le insidie nella consueta conferenza stampa pre-gara. "Si tratta di una trasferta insidiosa come lotutte – ha spiegato l’allenatore di Melendugno –, una trasferta su un campo bello in una struttura importante che soltanto lo scorso anno ospitava partite di serie A. Troveremo di fronte una società che ha allestito unaper tornare nella massima serie il più presto possibile anche se l’inizio di stagione non è andato secondo le aspettative. Hanno avuto delle difficoltà nelle prime partite ma arrivano da una vittoria esterna non semplice sul campo del Cittadella.