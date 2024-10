L’importo del bonus dipende direttamente dal livello di reddito familiare calcolato attraverso l’ISEE L’INPS ha chiarito nella sua circolare modi e tempi per fare domanda

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La preoccupazione per il costante calo demografico e per una popolazione sempre più anziana impone al Governo di dedicare ampio spaziofutura Legge di Bilancio ai sostegni per le famiglie. Tra le azioni previste per invertire la tendenza, oltre all’introduzione di nuovi strumenti di supporto della natalità, anche il rafforzamento delle misure già esistenti. Su tutte, ilasilo nido, indispensabile in un Paese dove gli asili costano decisamente troppo e sono troppo pochi.