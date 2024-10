Formazioni ufficiali Elfsborg-Roma Europa League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la seconda giornata di. Il pareggio all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao ha lasciato un sapore dolceamaro ai giallorossi, che volano in Svezia per cercare il primo successo nella competizione. Dovbyk e compagni partiranno favoriti contro gli scandinavi, allenati dall’ex Palermo e Genoa Hiljemark, ma dovranno prestare molta attenzione perché le insidie non mancheranno. Calcio d’inizio alle 21:00. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.